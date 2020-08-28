Знімаю капелюха перед ультрас за їх безстрашність перед Суркісами - Притула
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Шоумен і телеведучий Сергій Притула прокоментував акції протесту ультрас "Динамо" проти власників київського клубу братів Суркісів і головного тренера ФК Мірчі Луческу, передає УНН з посиланням на Sport Arena TV.
"У мене багато знайомих з фірм і околофутбольного движу. Я їм симпатизую. Мені дуже подобається позиція ультрас щодо Луческу. І взагалі, це дуже круто - мати яйця і не боятися прийти сказати Суркісам все, що про них думаєш. За це, я знімаю капелюха перед ультрас", - сказав Притула.
Ведучий зазначив при цьому, що не є фанатом "Динамо", тому як уболівальник національної збірної України.
Нагадаємо, що ультрас "Динамо" оголосили бойкот власникам столичного ФК братам Суркісам, а також нещодавно призначеному новому тренерові Мірчі Луческу. Фанати постійно влаштовують акції і демонстрації з гаслами: "Суркіси - ганьба Динамо", "Луческу - додому".
Фанати пообіцяли, що тепер "завжди будуть нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб".
Також нагадаємо, що навіть переможний матч "Динамо" за Суперкубок України не стримав запал фанатів. Ультрас після поєдинку заявили, що "результати не замінять честі".