Снимаю шляпу перед ультрас за их бесстрашие перед Суркисами - Притула

"У меня много знакомых из фирм и околофутбольного движа. Я им симпатизирую. Мне очень нравится позиция ультрас относительно Луческу. И вообще, это очень круто - иметь яйца и не бояться прийти сказать Суркисам все, что о них думаешь. За это, я снимаю шляпу перед ультрас", - сказал Притула.

Ведущий отметил при этом, что не является фанатом "Динамо", потому как болельщик сборной Украины.

Напомним, что ультрас "Динамо" объявили бойкот владельцам столичного ФК братьям Суркисам, а также недавно назначенному новому тренеру Мирче Луческу. Фанаты постоянно устраивают акции и демонстрации с лозунгами: "Суркіси - ганьба Динамо", "Луческу - додому".

Фанаты пообещали, что теперь "всегда будут напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб".

Также напомним, что даже победный матч "Динамо" за Суперкубок Украины не умерил пыл фанатов. Ультрас после поединка заявили, что "результаты не заменят чести".