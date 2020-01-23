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Зниклих безвісти через виверження вулкану в Новій Зеландії оголосили мертвими

Київ • УНН

 • 11769 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Кількість загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії зросла до 20, коли двох останніх зниклих безвісти жертв оголосили мертвими. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kyodo news.

Зниклих безвісти через виверження вулкану в Новій Зеландії оголосили мертвими

"Офіційна кількість загиблих від виверження вулкана в Новій Зеландії в грудні зросла до 20 в четвер після того, як поліція оголосила, що останніх двох зниклих жертв офіційно оголошено мертвими", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що тіла новозеландського гіда Хейдена Маршалла-Інмана і австралійської туристки Вайнони Ленгфорд так і не були знайдені. Вони зникли після виверження 9 грудня.

Повідомляється, що під час вибуху поблизу острову було 47 людей, в основному – туристів. Серед них 24 австралійця, дев'ять американців, п’ять новозеландців, четверо німців, двоє китайців, двоє британців та один малайзієць.

"Серед загиблих 14 – були з Австралії, четверо – з США і двоє з Нової Зеландії. Інші отримали поранення і важкі опіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня у Новій Зеландії почалося виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. Станом на 23 грудня, число становило 17 осіб.

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