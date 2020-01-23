Пропавших без вести из-за извержения вулкана в Новой Зеландии объявили мертвыми
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 20, когда двух последних пропавших без вести жертв объявили мертвыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo news.
"Официальное число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии в декабре выросла до 20 в четверг после того, как полиция объявила, что последних двух пропавших жертв официально объявлено мертвыми", - сообщили в СМИ.
Указано, что тела новозеландского гида Хейдена Маршалла-Инмана и австралийской туристки Вайноны Лэнгфорд так и не были найдены. Они исчезли после извержения 9 декабря.
Сообщается, что при взрыве вблизи острова было 47 человек, в основном - туристов. Среди них 24 австралийца, девять американцев, пять новозеландцев, четверо немцев, двое китайцев, двое британцев и один малайзиец.
"Среди погибших 14 - были из Австралии, четверо - из США и двое из Новой Зеландии. Другие получили ранения и тяжелые ожоги", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 декабря в Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. По состоянию на 23 декабря, число составило 17 человек.