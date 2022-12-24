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Знесення драматичного театру у Маріуполі окупантами завершено - радник мера

Знесення драматичного театру у Маріуполі окупантами завершено - радник мера

Київ • УНН

 • 372811 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Знесення драматичного театру у Маріуполі на Донеччині, який став місцем загибелі людей після потужного ворожого удару, окупантами завершено. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Тепер можна сказати - драматичний театр все. Знесення закінчено, тепер просто вивозять спогади сотень тисяч маріупольців та свідчення геноциду українців на сміттезвалище. Залишено фактично фронтальну стіну", - написав Андрюшенко.

Раніше

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко днями показав відео руйнування драмтеатру та зазначив, що таким чином окупанти намагаються приховати докази бомбадування будівлі.

Авіаудар по Маріупольському театру

16 березня російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Як відомо, будівля театру в Маріуполі використовувалася як бомбосховище. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів за дні до 16 березня.

Маріупольська міська рада 18 березня повідомила, що бомбосховища під будівлею театру вціліло й з нього вдалося визволити близько 130 людей. Станом на 25 березня, у повідомленні міськради йшлося, що “за свідченням очевидців” під час бомбардування театру загинуло близько 300 людей.

Інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару могло загинути до 600 людей.

Згідно із супутниковими знімками, попереду та позаду будівлі Маріупольського драматичного театру за два дні до ворожого бомбардування були написи великими літерами російською мовою “Діти”, які було видно з висоти.

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