Знесення драмтеатру в Маріуполі - намагання окупантів приховати докази: радник мера показав відео

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«Знесення руїн драматичного театру - безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого і одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів. Отже, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як “основу реконструкції”. Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини», – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські загарбники знесли драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі.