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Снос драмтеатра в Мариуполе - попытки оккупантов скрыть доказательства: советник мэра показал видео

Киев • УНН

 • 419409 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео разрушения драмтеатра и отметил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть доказательства бомбардировки здания. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Снос руин драматического театра – безусловная попытка скрыть навсегда физические доказательства величайшего и одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны. Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как основу реконструкции. То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», – сообщил Андрющенко.

Напомним

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские захватчики снесли драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе.

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