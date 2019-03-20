Знайдено мертвим голову селищної ради у Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради у Березнегуватському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.
"20 березня до поліції надійшло повідомленні про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, у якому знаходиться тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітини та належна загиблому помпова рушниця. Поліцейські встановили особу померлого, яким виявився 55-річний голова селищної ради у Березнегуватському районі", - йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події. Також вирішується питання щодо надання кваліфікації.
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