Найден мертвым глава поселкового совета в Николаевской области

"20 марта в полицию поступило сообщении о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье. Полицейские установили личность погибшего, которым оказался 55-летний глава поселкового совета в Березнеговатском районе", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о предоставлении квалификации.

Напомним, в Киеве расследуют гибель работника Администрации Президента.