Найден мертвым глава поселкового совета в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Николаевской области нашли мертвым главу поселкового совета в Березнеговатском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
"20 марта в полицию поступило сообщении о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки и принадлежащее погибшему помповое ружье. Полицейские установили личность погибшего, которым оказался 55-летний глава поселкового совета в Березнеговатском районе", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о предоставлении квалификации.
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