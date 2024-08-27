"Знатна чарівниця": очільниця АРМА Олена Дума під час війни придбала авто втричі дешевше за ринкову ціну - екснардеп
Київ • УНН
Олена Дума, очільниця АРМА, задекларувала автомобіль MAZDA MX-30 2021 року за 235 тис. грн, хоча ринкова ціна від 700 тис. грн.
Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олена Дума задекларувала автомобіль MAZDA MX-30 2021 року, який вона зуміла купити під час повномасштабної війни за ціною втричі нижчою від ринкової. Про це заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, пише УНН.
Олена Дума, яка на той час працювала на посаді заступниці голови Чернігівської облдержадміністрації, придбала автомобіль за ціною 235 тис. грн. Примітно, що ціна на такі авто в той час стартувала від 700 тис. грн, і це в кращому випадку та й за умови, якщо транспорт мав ті чи інші дефекти, несправності або був в ДТП",
Він зазначив, що "якимось дивним чином" Дума зуміла придбати собі авто за ціною втричі нижчою від ринкової.
До речі, щодо так-званих "чудес", то одне з таких голова АРМА зуміла провернути й для екс-нардепа та зрадника віктора медведчука. Мова про його яхту Royal Romance, яка була арештована в рамках кримінального провадження, але завдяки незрозумілій діяльності АРМА в цій справі - була повернута Медведчуку. Як бачимо, пані Олена Дума знатна "чарівниця": і собі авто за заниженою ціною придбала, і Медведчуку з поверненням яхти допомогла?..
Нагадаємо
Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк – 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.
Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.