"Знатная волшебница": глава АРМА Елена Дума во время войны приобрела авто втрое дешевле рыночной цены - экс-нардеп

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

  •  50742 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  82844 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  102150 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  44990 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120351 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120351 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  113844 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  153960 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  189908 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  384161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  45018 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  59255 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  119136 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  114390 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  117816 просмотра
Актуальное
"Знатная волшебница": глава АРМА Елена Дума во время войны приобрела авто втрое дешевле рыночной цены - экс-нардеп

"Знатная волшебница": глава АРМА Елена Дума во время войны приобрела авто втрое дешевле рыночной цены - экс-нардеп

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:24  •  9971 просмотра

Read in English

Елена Дума, глава АРМА, задекларировала автомобиль MAZDA MX-30 2021 года за 235 тыс. грн, хотя рыночная цена от 700 тыс. грн.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума задекларировала  автомобиль MAZDA MX-30 2021 года, который она сумела купить во время полномасштабной войны по цене втрое ниже рыночной. Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, пишет УНН.

Елена Дума, которая в то время работала на должности заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации, приобрела автомобиль по цене 235 тыс. грн. Примечательно, что цена на такие авто в то время стартовала от 700 тыс. грн, и это в лучшем случае да и при условии, если транспорт имел те или иные дефекты, неисправности или был в ДТП",

- указал Мосийчук.

Он отметил, что "каким-то странным образом" Дума сумела приобрести себе авто по цене втрое ниже рыночной.

Кстати, относительно так называемых "чудес", то одно из таких глава АРМА сумела провернуть и для экс-нардепа и предателя виктора медведчука. Речь о его яхте Royal Romance, которая была арестована в рамках уголовного производства, но благодаря непонятной деятельности АРМА в этом деле - была возвращена Медведчуку. Как видим, госпожа Елена Дума знатная "волшебница": и себе авто по заниженной цене приобрела, и Медведчуку с возвращением яхты помогла

- подчеркнул экс-нардеп.

Напомним

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  16262 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  28761 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  67016 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  65535 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  66362 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  113844 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  126507 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166612 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189899 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164416 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120351 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  44990 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  102150 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  82844 просмотра
Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, двое ранены

  •  50742 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  120351 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  113844 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  153960 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  189908 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  384161 просмотра

Война

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  813 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7748 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9269 просмотра
Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

  •  17947 просмотра
Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

  •  18842 просмотра

политика

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  813 просмотра
Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

  •  3846 просмотра
Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

  •  4635 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7748 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9269 просмотра

Война

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  813 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7748 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9269 просмотра
Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

Зеленский о результате операции на Курщине: оккупация Харьковщины остановлена

  •  17947 просмотра
Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

  •  18842 просмотра

политика

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

Президент о представителях рф на втором Саммите мира: это желание всех стран

  •  813 просмотра
Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

  •  3846 просмотра
Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

Зеленский об изменениях в правительстве: в ближайшее время сконцентрируемся на этом вопросе

  •  4635 просмотра
«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

  •  7748 просмотра
Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский

  •  9269 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  17914 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116663 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  117367 просмотра

Экономика

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  9380 просмотра
Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

  •  12136 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  18997 просмотра
150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

  •  12498 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  19708 просмотра

Киев

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  347 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  9380 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  12286 просмотра
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  66362 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  28652 просмотра