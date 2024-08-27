"Знатная волшебница": глава АРМА Елена Дума во время войны приобрела авто втрое дешевле рыночной цены - экс-нардеп

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума задекларировала автомобиль MAZDA MX-30 2021 года, который она сумела купить во время полномасштабной войны по цене втрое ниже рыночной. Об этом заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, пишет УНН.



Елена Дума, которая в то время работала на должности заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации, приобрела автомобиль по цене 235 тыс. грн. Примечательно, что цена на такие авто в то время стартовала от 700 тыс. грн, и это в лучшем случае да и при условии, если транспорт имел те или иные дефекты, неисправности или был в ДТП", - указал Мосийчук.

Он отметил, что "каким-то странным образом" Дума сумела приобрести себе авто по цене втрое ниже рыночной.

Кстати, относительно так называемых "чудес", то одно из таких глава АРМА сумела провернуть и для экс-нардепа и предателя виктора медведчука. Речь о его яхте Royal Romance, которая была арестована в рамках уголовного производства, но благодаря непонятной деятельности АРМА в этом деле - была возвращена Медведчуку. Как видим, госпожа Елена Дума знатная "волшебница": и себе авто по заниженной цене приобрела, и Медведчуку с возвращением яхты помогла - подчеркнул экс-нардеп.

Напомним

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.