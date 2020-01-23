Зміни в Україні вигідні інвесторам і тут можна починати великі проекти - Ярославський в Давосі

"Від себе можу сказати, - підкреслив український бізнесмен, - в Україні на 100% змінилася ситуація. Я буду говорити про конкретні речі: багато років ми намагалися почати будівництво аеропорту в місті Дніпро (хочемо, звичайно, і в Донецьку), а в цьому році ми починаємо будівництво цього важливого інфраструктурного об'єкта, і я сподіваюся, що це тільки початок", - сказав бізнесмен. Він додав, що планує інвестувати в розвиток української інфраструктури, і назвав Давос-2020 найпродуктивнішим для України.

Крім того, Олександр Ярославський поставив запитання прем'єр-міністру Гончаруку "Я тут чув, - сказав бізнесмен, коментуючи виступ прем'єра Гончарука, - що "дуже ніжно" ви будете ставитися до іноземних інвесторів - у них будуть "няні". Я хочу запитати у прем'єр-міністра: а чи будуть "няні" для місцевих інвесторів, чи буде до них таке ж "ніжне" відношення, як до іноземних інвесторів?".

Прем'єр у відповідь на питання бізнесмена заявив, що кожен інвестор отримає в уряді "персонального менеджера" - "investment nanny" (інвестиційна няня, - англ, ред), а уряд готовий приймати сигнали від інвесторів про труднощі або протидії чиновників на місцях, але в майбутньому має намір створити чітку систему і прозорі процедури, які дозволять Україні відмовитися від практики "ручного втручання" у вирішення питань інвесторів.

"Для тих, хто вже зараз інвестує в Україну, ставлення має бути точно не гірше, ніж до тих, кого ми хотіли б залучити. Звичайно, цей "investment nanny" - це такий маркетинг, щоб привернути увагу, - сказав Гончарук, відповідаючи на питання Ярославського, група DCH якого за багато років інвестувала в розвиток тільки Харківського регіону понад 1 млрд доларів, - Я впевнений, що суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, інвестує в нашу країну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях".

"Щоб не втрачати час, ми просимо вас, - сказав Гончарук, звертаючись до залу у відповідь на питання Ярославського, - якщо ви готові інвестувати, розвивати нашу країну, будь ласка: у вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який буде вас чути, дбатиме про ваших інвестицій. Наше завдання - не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наше завдання - максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збої. Це той підхід, який ми обрали і реалізуємо".

Як повідомляють ЗМІ, вчора в Давосі Ярославський взяв участь в засіданні Національної інвестиційної ради України. А також підтвердив журналістам, що купує у Віктора Пінчука банк "Кредит-Дніпро" і розповів про хід реалізації своїх проектів "Екополіс-ХТЗ" в Харкові і будівництво нового аеропорту в Дніпрі.