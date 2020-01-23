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Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе

Киев • УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине заметны существенные изменения, что позволяет реализовывать в стране большие инфраструктурные проекты. Об этом во время завтрака в Украинском доме заявил владелец и президент группы DCH, известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, сообщает УНН

Изменения в Украине выгодны инвесторам и здесь можно начинать большие проекты — Ярославский в Давосе

“От себя могу сказать, — подчеркнул украинский бизнесмен, — в Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало”, — сказал бизнесмен. Он добавил, что планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

Кроме того, Александр Ярославский задал вопрос премьер-министру Гончаруку “Я здесь слышал, — сказал бизнесмен, комментируя выступление премьера Гончарука, — что „очень нежно“ вы будете относиться к иностранным инвесторам — у них будут „няни“. Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли „няни“ для местных инвесторов, будет ли к ним такое же „нежное“ отношение, как к иностранным инвесторам?”.

Премьер в ответ на вопрос бизнесмена заявил, что каждый инвестор получит в правительстве “персонального менеджера” — “investment nanny” (инвестиционная няня, — англ, ред), а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики “ручного вмешательства” в решение вопросов инвесторов.

“Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот „investment nanny“ — это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание, — сказал Гончарук, отвечая на вопрос Ярославского, группа DCH которого за многие годы инвестировала в развитие только Харьковского региона свыше 1 млрд долларов, — Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах”.

“Чтобы не терять время, мы просим вас, — сказал Гончарук, обращаясь к залу в ответ на вопрос Ярославского, — если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача — не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача — максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем”.

Как сообщают СМИ, вчера в Давосе Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины. А также подтвердил журналистам, что покупает у Виктора Пинчука банк “Кредит-Днепр” и рассказал о ходе реализации своих проектов “Экополис-ХТЗ” в Харькове и строительство нового аэропорта в Днепре

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