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Зміни до Конституції та децентралізація: Зеленський окреслив завдання комісії з правової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Комісія з питань правової реформи має зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації, стратегії з деокупації, розробці концепції перехідного правосуддя, яка, зокрема, має включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Зміни до Конституції та децентралізація: Зеленський окреслив завдання комісії з правової реформи

Зі слів Зеленського, Комісія має, серед іншого, зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації.

"Зокрема, це конституційний фундамент для децентралізації. Його відсутність ускладнює реформу місцевого самоврядування. Існує невизначений статус та повноваження територіальних громад, немає можливості реформувати владу на рівні районів та областей. Орієнтирами у цих питаннях для нас мають бути Європейська хартія місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід", – заявив він.

Також, за його словами, Комісія має напрацювати зміни до розділу Основного Закону про права людини.

"Громадяни повинні мати права, які дозволяють їм ухвалювати рішення на місцевому рівні. Маю на увазі, зокрема, плебісцити, а також право участі громадян в ухваленні рішень на національному рівні", – сказав Зеленський.

Іще одним пріоритетом роботи Комісії Президент назвав правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як наголосив Зеленський, потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.

"Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про перебіг подій конфлікту", – зазначив Глава держави.

Зеленський заявив також про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни, повернення їх під контроль України та реінтеграції населення.

"Це відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами сходу країни, які принципи та форми відповідальності, – а в деяких випадках і звільнення від неї, – за співпрацю з окупаційною владою", – зауважив він.

Як вказано, ще один напрям роботи комісії – законодавчі напрацювання реформи Служби безпеки України.

"А саме – позбавлення СБУ компетенції з протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, корупції та контрабанди, а також контррозвідувального захисту економічних інтересів держави, що не відповідає європейським традиціям", – сказав Зеленський.

Крім того, Комісія має запропонувати ідеї для реформи прокуратури в частині впровадження ефективних правових механізмів для координації ролі Офісу Генерального прокурора, злагоджених дій органів влади, процесуальної самостійності та незалежності прокурорів.

Також серед завдань Комісії – розробка ініціатив для подальшої гуманізації кримінального процесуального законодавства, впровадження ефективних та економічних процедур розслідування й судового розгляду проваджень.

Довідка. Комісія з питань правової реформи – консультативно-дорадчий орган при Президенті України. Її основне завдання – сприяння подальшому розвитку правової системи держави на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, 21 червня Зеленський утворив Комісію з питань правової реформи.

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