Изменения в Конституцию и децентрализация: Зеленский очертил задачи комиссии по правовой реформе

По словам Зеленского, Комиссия, среди прочего, сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

"В частности, это конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил он.

Также, по его словам, Комиссия должна разработать изменения в раздел Основного Закона о правах человека.

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал Зеленский.

Еще одним приоритетом работы Комиссии Президент назвал правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий. Как подчеркнул Зеленский, нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Глава государства.

Зеленский заявил также о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил он.

Как указано, еще одно направление работы комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

"А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям", - сказал Зеленский.

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии - разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовного процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

Справка. Комиссия по вопросам правовой реформы - консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. Ее основная задача - содействие дальнейшему развитию правовой системы государства на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств.

Напомним, 21 июня Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.