Зміна уряду, прем'єр-міністра та вакцинація: експерт дав політичний прогноз на 2021-й рік

“Я думаю, що головне — це поступовий вихід з коронакризи, і яким буде цей вихід, наскільки швидким або проблемним — ніхто наразі сказати не може... З іншого боку, одним з викликів, який буде для більшості країн та для нас, — це вакцинація. Тому що її потрібно буде провести, але цей процес буде йти поступово, й там будуть організаційні, політичні й соціальні проблеми. Тому після епідемії виникне нова проблема — це суперечливе ставлення до вакцинації, плюс проблема, що хтось безкоштовно буде вакцинуватися, а хтось буде платити за це”, — розповів Фесенко.

На його думку, наступного року країна буде поступово виходити з епідеміологічної та економічної кризи, але не відразу, й вихід може бути достатньо суперечливим та неоднозначним.

“Я думаю, що дуже мала ймовірність дочасних парламентських виборів, тому що більшості політичних гравців, й в першу чергу Президенту, — це невигідно. Не очікую якихось інших політичних криз, хоча, вони можливі”, — сказав Фесенко.

Політолог зазначив, що більш вірогідно, що політичні та бізнесові еліти переважно зацікавлені в збереженні політичної стабільності, у поступовому виході з кризи, й у цьому сенсі вірогідність дочасних парламентських виборів та великих політичних криз, на його погляд, не дуже висока.

“А от зміна уряду може відбутися, тому що під нові завдання, відновлення економічного зростання потрібний буде більш потужний прем’єр, і думаю, що в Офісі Президента над цим вже думають та шукають претендентів. З першим претендентом, потенційним на майбутнє, вийшов "облом“, я маю на увазі з Юрієм Вітренком, але думаю, що будуть інші претенденти. Кастинг на нового прем’єра буде відбуватися, але не відразу. Думаю, що зміна уряду та прем’єра відбудеться навесні або трохи пізніше”, - розповів експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, не підтримала постанову про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром України — міністром енергетики України.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.