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Зміна суддів не змінює ваги наших доказів – власник української "Журавлини" про суд зі Scania на 123 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У судовому процесі за апеляційною скаргою дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти рішення суду першої інстанції на користь української компанії “Журавлина” замінили суддівський склад. У своєму коментарі УНН учасник однієї зі сторін, власник української компанії "Журавлина" Олег Політило розповів, як ставиться до того, що апеляційний процес після цього почався майже з початку та чому сподівається на справедливе рішення суду попри потужне політичне лобіювання інтересів шведського виробника вантажівок Scania.

Зміна суддів не змінює ваги наших доказів – власник української "Журавлини" про суд зі Scania на 123 млн грн

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кинути виклик шведському гіганту Scania на 123 мільйони: українська компанія вперше озвучила свою позицію 

Так, Олег Політило в коментарі УНН зазначив, що звичайно ж, його підприємство "Журавлина" очікувало на швидшу процедуру апеляційного судового процесу, але, разом із тим, спокійно ставиться до вимушених затримок.

Цитата:

"Заміна суддів не впливає на залізобетонність представлених нами доказів. Ми вже доводили в судах, що договір Scania Україна з нами розірвала всупереч його умов. Довели й те, що Scania Україна не давала нам, як дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором, бо відключила від електронних сервісів для обслуговування клієнтів, зокрема — МІФ. У нас є всі відповідні докази, експертизи. І якщо у Scania чомусь остерігаються заміни, що відбулась, і планують знову підключати нардепів і послів, щоб тиснути вже на цей склад суддів, то "Журавлина" просто сподівається на справедливу перемогу за рахунок доказів і представлених експертних висновків у суді", - розповів Олег Політило.

Деталі

Окремо власник "Журавлини" наголосив, що не вбачає у заміні суддів спроб затягти розгляд апеляційної скарги Scania України.

"Поганому танцюристу все заважає. Якщо шведська сторона впевнена у своїх аргументах, то навіщо тоді тиснути на суд рекламними щитами навпроти судової будівлі, підключати політиків, послів? Я вважаю, що головне місце для аргументів – зала суду, усе інше виникає зі слабкості позиції та відсутності доказової бази. Ми просто рік від року доводимо те, що не дуже подобається велетенській корпорації: один у полі воїн, навіть проти Голіафа", - впевнений Політило.

Наостанок власник "Журавлини" висловив припущення, що затягування апеляційного судового процесу може грати на руку виключно Scania Україна через брак доказів і аргументів на їхню користь і потребу адвокатів шведської сторони виграти час для підготовки.

“Журавлина” VS Scania 

У 2020 році український дилер “Журавлина” виграв судовий позов до Scania Україна на 123 млн грн недоотриманого за 2012-2017 рр. Своєю чергою Scania Україна подала апеляцію, назвавши рішення суду необґрунтованим і корумпованим.

Нагадаємо, що колишній виконавчий директор шведського дистриб’ютора Андреас Пуеккер виступив у цій ситуації на захист українців.  За його словами, причиною конфлікту та подальших судових процесів шведського імпортера з українським дилером “Журавлина” стали нові невигідні умови контракту для українських дилерів і тиск з боку тодішнього керівництва Scania Україна.

Однак позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням

Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії та натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну. 

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