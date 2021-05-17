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Смена судей не меняет веса наших доказательств - владелец украинской "Журавлыны" о суде со Scania на 123 млн грн

Киев • УНН

 • 19172 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В судебном процессе по апелляционной жалобе дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина против решения суда первой инстанции в пользу украинской компании "Журавлына" заменили судейский состав. В своем комментарии УНН участник одной из сторон, владелец украинской компании "Журавлына" Олег Политыло рассказал, как относится к тому, что апелляционный процесс после этого начался почти с начала и почему надеется на справедливое решение суда несмотря на мощное политическое лоббирование интересов шведского производителя грузовиков Scania.

Смена судей не меняет веса наших доказательств - владелец украинской "Журавлыны" о суде со Scania на 123 млн грн

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Так, Олег Политыло в комментарии УНН отметил, что конечно же, его предприятие "Журавлына" ожидало более быструю процедуру апелляционного судебного процесса, но, вместе с тем, спокойно относится к вынужденным задержкам.

Цитата:

"Замена судей не влияет на железобетонность представленных нами доказательств. Мы уже доказывали в судах, что договор Scania Украина с нами разорвала вопреки его условиям. Доказали и то, что Scania Украина не давала нам, как дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору, так как отключила от электронных сервисов для обслуживания клиентов, в частности - МИФ. У нас есть все соответствующие доказательства, экспертизы. И если в Scania почему-то опасаются состоявшейся замены и планируют снова подключать нардепов и послов, чтобы давить уже на этот состав судей, то "Журавлына" просто надеется на справедливую победу за счет доказательств и представленных экспертных заключений в суде", - рассказал Олег Политыло.

Детали

Отдельно владелец "Журавлыны" отметил, что не видит в замене судей попыток затянуть рассмотрение апелляционной жалобы Scania Украина.

"Плохому танцору все мешает. Если шведская сторона уверена в своих аргументах, то зачем тогда давить на суд рекламными щитами напротив судебного здания, подключать политиков, послов? Я считаю, что главное место для аргументов - зал суда, все остальное проистекает из слабости позиции и отсутствия доказательной базы. Мы просто год от года доказываем то, что не очень нравится огромной корпорации: один в поле воин, даже против Голиафа", - уверен Политыло.

Напоследок владелец "Журавлыны" высказал предположение, что затягивание апелляционного судебного процесса может играть на руку исключительно Scania Украина из-за отсутствия доказательств и аргументов в их пользу и необходимости адвокатов шведской стороны выиграть время для подготовки.

"Журавлына" VS Scania

В 2020 году украинский дилер "Журавлына" выиграл судебный иск к Scania Украина на 123 млн грн недополученного за 2012-2017 гг. В свою очередь Scania Украина подала апелляцию, назвав решение суда необоснованным и коррумпированным.

Напомним, что бывший исполнительный директор шведского дистрибьютора Андреас Пуеккер выступил в этой ситуации на защиту украинцев. По его словам, причиной конфликта и последующих судебных процессов шведского импортера с украинским дилером "Журавлына" стали новые невыгодные условия контракта для украинских дилеров и давление со стороны тогдашнего руководства Scania Украина.

Однако позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Из последних, по мнению экспертов, попыток давления на суд со стороны Scania можно назвать размещение рядом со зданием Северного апелляционного хозяйственного суда билборда с символикой компании и намеком на то, что от решений суда зависят инвестиции в Украину.

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