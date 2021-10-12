Зміна показів таксиста і новий свідок: у МВС повідомили нові деталі у справі про смерть Полякова

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“Відомості усно не були щирими, скажімо так. Ті свідчення, які він дає зараз офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими, які намагались реанімувати (Полякова — ред.)”, — сказав речник МВС.

“Я не знаю, обманув він чи не обманув, він сказав, що випадково підібрав пасажира. А насправді він не підбирав випадково цього пасажира, він певний час слідував, їздив за машиною з нашим пасажиром-потерпілим, який певний час їздив по місту з іншим свідком”, — додав він.

Деталі

На уточнюючі запитання Шевченко відповів, що не може розкривати свідчення всіх осіб.

“Єдине, що можу сказати — поки що підозр немає. Якщо слідство вважатиме у сукупності, що можна виходити на якусь підозру комусь, то поліція Києва про це повідомить дуже швидко”, — зазначив речник МВС.

Наразі, з його слів, тривають слідчі дії для встановлення “місця, ролі і і щирості кожного з трьох свідків”.

“Є ще третя особа, яка також перебувала з ними в компанії”, — додав він.

Також Шевченко підкреслив, що експерти поки не дали остаточної відповіді щодо впливу виявленого в крові Полякова метадону на сам факт смерті нардепа.

Додамо

Раніше речник МВС Шевченко підтвердив, що в крові покійного нардепа Антона Полякова була невелика доза алкоголю та метадон.

Нагадаємо

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа настала через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

Наразі очікуються результати ще низки експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, у тому числі і сторонньою особою.

11 жовтня народного депутата Антона Полякова поховали у Чернігові.