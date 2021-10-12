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Изменение показаний таксиста и новый свидетель: в МВД сообщили новые подробности в деле о смерти Полякова

Киев  •  УНН

 • 55576 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Таксист, в автомобиле которого обнаружили без сознания народного депутата Антона Полякова, некоторое время следовал за машиной, в которой до этого находился нардеп. Об этом журналистам во вторник сообщил спикер Министества внутренних дел Артем Шевченко, пишет УНН.

Цитата:

"Ведомости устно не были искренними, скажем так. Те показания, которые он дает сейчас официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова - ред.)", - сказал представитель МВД.

"Я не знаю, обманул он или не обманул, он сказал, что случайно подобрал пассажира. А на самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он некоторое время следовал, ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, некоторое время ездил по городу с другим свидетелем", - добавил он.

Детали

На уточняющий вопрос Шевченко ответил, что не может раскрывать свидетельство всех лиц.

"Единственное, что могу сказать - пока подозрений нет. Если следствие сочтет в совокупности, что можно выходить на какое-то подозрение кому-то, то полиция Киева об этом сообщит очень быстро", - отметил представитель МВД.

Сейчас, по его словам, продолжаются следственные действия для установления "места, роли и и искренности каждого из трех свидетелей".

"Есть еще третье лицо, также находившееся с ними в компании", - добавил он.

Также Шевченко подчеркнул, что эксперты пока не дали окончательного ответа о влиянии обнаруженного в крови Полякова метадона на сам факт смерти нардепа.

Добавим

Ранее представитель МВД Шевченко подтвердил, что в крови покойного нардепа Антона Полякова была небольшая доза алкоголя и метадон.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

На данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и посторонним лицом.

11 октября народного депутата Антона Полякова похоронили в Чернигове.

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