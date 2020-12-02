Зміна ПДР, 30-річчя незалежності України та штучний інтелект: порядок денний Кабміну

Так, уряд планує розглянути проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до правил дорожнього руху.

Також уряд розгляне проекти розпоряджень Кабінету міністрів України про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, про питання збору даних для моніторингу гендерної рівності, про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні.

Окрім того, уряд планує розглянути проекти розпоряджень про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту “Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики СОVID-19” — Проект Фаза І, про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)”.

Також у порядку денному - питання про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству здоров’я на 2020 рік, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2020 рік та про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ не виносило питання щодо введення жорсткого карантину в Україні на засідання уряду 2 грудня.



