Изменения ПДД, 30-летие независимости Украины и искусственный интеллект: повестка дня Кабмина

ukru
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 16213 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46858 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 66482 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78729 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90928 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112665 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114352 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126246 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156178 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202350 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 66826 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 80255 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 40379 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 61584 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 71545 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 355248 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 306946 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 461050 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 426823 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 409391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 119962 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 198067 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 225506 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 204721 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 290863 просмотра
Актуальное
Изменения ПДД, 30-летие независимости Украины и искусственный интеллект: повестка дня Кабмина

Изменения ПДД, 30-летие независимости Украины и искусственный интеллект: повестка дня Кабмина

Киев  •  УНН

 • 19868 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 2 декабря, собирается рассмотреть проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения и проекты распоряжений о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в правила дорожного движения.

Также правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабинета министров Украины о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, о вопросах сбора данных для мониторинга гендерного равенства, об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Швейцарии по украинско-швейцарского проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы СОVID-19" - Проект Фаза І, о привлечении средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)".

Также в повестке дня - вопросы о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здоровья на 2020 год, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на 2020 год и о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2020 год.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не выносил вопрос о введении жесткого карантина в Украине на заседание правительства 2 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы