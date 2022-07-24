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ЗМІ: в ООН заявляють, що рф, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі

ЗМІ: в ООН заявляють, що рф, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі

Київ • УНН

 • 198036 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Як пише The New York Times, за словами одного з вищих посадовців ООН, росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "можливо технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України, інформує УНН.

Деталі

Посадовець сказав, що росія, можливо, технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов’язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна, і якщо десь поблизу була військова ціль, рф, можливо, скористалась цією лазівкою у документі.

Нагадаємо

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.

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