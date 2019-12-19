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ЗМІ: в Берліні тривають переговори України і РФ щодо газу

ЗМІ: в Берліні тривають переговори України і РФ щодо газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Переговори делегацій Росії і України в Берліні тривають з перервами на консультації з юристами. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на власне джерело, передає УНН.

"Переговори тривають з перервами на консультації з юристами", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Росія і Україна почали в Берліні раунд двосторонніх консультацій кілька годин тому.

Раніше в Берліні відбулася зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера, міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее. Також до зустрічі приєднався міністр енергетики РФ Олександр Новак. За інформацією ЗМІ, до переговорів також приєднався глава австрійської OMV (один з партнерів "Газпрому" за проектом будівництва "Північного потоку - 2") Райнер Зеле.

Також, колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович перед цим повідомив, що провів зустріч з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, написавши: "У самому розпалі! Двостороння зустріч з українським міністром енергетики Оржелем як частина сьогоднішнього дня".

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що сподіваються на успіх газових переговорів у Берліні.

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