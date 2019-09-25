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ЗМІ: в адміністрації Трампа намагалися зірвати дзвінок і зустріч з Зеленським

ЗМІ: в адміністрації Трампа намагалися зірвати дзвінок і зустріч з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським або зателефонувати йому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian і Washington Post.

Зазначається, що в адміністрації побоювалися, що Трамп використає такі можливості, як можливість змусити Зеленського отримати інформацію про Джо Байдена.

"Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була сфокусована на відносинах Україна-США", - сказав один з колишніх чиновників, виступаючи на умовах анонімності.

Проте чиновники Білого дому спростували ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не піднімалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

На запит журналістів про коментарі щодо підтвердження або спростування цієї інформації представник Білого дому не відповів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уряд України дозволив Вашингтону оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від українського уряду випустити стенограму телефонного дзвінка, який у мене відбувся з їхнім президентом", — написав Трамп у своєму Twitter.

В Україні "також не знають, в чому справа", зазначив президент США.

У середу, 25 вересня, Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США заявив на своїй сторінці у Twitter.

Раніше президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

Українські Національні Новини

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