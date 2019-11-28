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ЗМІ: Угорщина відмовилася від участі в Євробаченні "через зв'язки конкурсу з ЛГБТ"

ЗМІ: Угорщина відмовилася від участі в Євробаченні "через зв'язки конкурсу з ЛГБТ"

Київ • УНН

 • 10695 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Угорщина відмовилися від участі в пісенному конкурсі “Євробачення” через його зв’язки з гей-культурою, пише The Guardian, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Офіційно причини відмови не оголошені, однак джерела видання в національній телерадіокомпанії MTVA, яка повинна була транслювати конкурс, заявили, що співробітники впевнені, що справа саме в тому, що “Євробачення” асоціюється з ЛГБТ-спільнотою.

Влада Угорщини на чолі з консерватором Віктором Орбаном, зазначає газета, неодноразово проголошували пріоритет так званих “традиційних сімейних цінностей”. Нещодавно, пише The Guardian, коментатор проурядового каналу назвав “Євробачення” “гомосексуальною флотилією” і заявив, що відмова від участі в цьому конкурсі позитивно позначиться на душевному здоров’ї нації.

В середині листопада, коли було оголошено попередній список учасників “Євробачення-2020”, в якому не виявилося Угорщини, видання Hungary Today звертало увагу, в першу чергу, на невисокі результати представників країни на цьому конкурсі. Так, в 2019 році угорський учасник Йоці Папаї не вийшов у фінал.

Угорщина дебютувала на “Євробаченні” в 1994 році. Тоді її представник посів 4 місце — цей результат до сих пір залишається найкращим.

Замість відбору на “Євробачення”, яке проводила телерадіомовна корпорація MTVA, відбудеться конкурс на “кращу угорську пісню”.

Як писав УНН раніше, організатори показали логотип Євробачення-2020.

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