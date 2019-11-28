СМИ: Венгрия отказалась от участия в Евровидении "из-за связи конкурса с ЛГБТ"

Официально причины отказа не объявлены, однако источники издания в национальной телерадиокомпании MTVA, которая должна была транслировать конкурс, заявили, что сотрудники уверены, что дело именно в том, что “Евровидение” ассоциируется с ЛГБТ-сообществом.

Власти Венгрии во главе с консерватором Виктором Орбаном, отмечает газета, неоднократно провозглашали приоритет так называемых “традиционных семейных ценностей”. Недавно, пишет The Guardian, комментатор проправительственного канала назвал “Евровидение” “гомосексуальной флотилией” и заявил, что отказ от участия в этом конкурсе положительно скажется на душевном здоровье нации.

В середине ноября, когда был объявлен предварительный список участников “Евровидения-2020”, в котором не оказалось Венгрии, издание Hungary Today обращало внимание, в первую очередь, на невысокие результаты представителей страны на этом конкурсе. Так, в 2019 году венгерский участник Йоци Папаи не вышел в финал.

Венгрия дебютировала на “Евровидении” в 1994 году. Тогда ее представитель занял 4 место — этот результат до сих пор остается лучшим.

Вместо отбора на “Евровидение”, которое проводила телерадиовещательная корпорация MTVA, состоится конкурс на “лучшую венгерскую песню”.

Как писал УНН ранее, организаторы показали логотип Евровидение-2020.