ЗМІ: у ЦВК Білорусі повідомили, що їхні парламентські вибори "не схожі на українські жодним чином"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Глава Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина бачить “кардинальну відмінність” між майбутніми парламентськими виборами в Білорусі і в Верховну Раду України, хоча дана інформація відмінна на головному державному агентстві Білорусі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та білоруське агентство БелТА.
“Ні, її (схожості) не може бути. Я хочу підкреслити: у нас вибори соціальні, у нас у виборах беруть участь люди безкоштовно, отримують майже всі на виборах безкоштовно, і тому великі кошти у нас не вкладаються, вони навіть обмежені, — зазначила Єрмошина. — в силу цього у нас просто агітаційна кампанія не може бути настільки насиченою, тому що в неї не вкладаються великі гроші”.
Вона також зауважила, що з іншого боку, білоруська виборча кампанія “відрізняється ще тим, що в республіці немає голосування за партійними списками”. “Тому у нас неможливо прикритися популярним брендом. У нас кожен повинен з себе щось представляти”, — сказала Єрмошина.
Єрмошина повідомила, що з 17 жовтня розпочнеться період передвиборної агітації. Коментуючи, чи буде агітація жвавою, вона припустила, що все буде залежати від учасників кампанії, які повинні активно скористатися тими можливостями, які їм дає закон.
Проте, варто зазначити, що у матеріалі агентства БелТА — слова про українські вибори до парламенту прибрані та наявна лише згадка про виборчу кампанію проходить в “політично стабільних умовах”.
Як зазначав УНН, ЦВК Білорусі планує запросити на власні парламентські вибори спостерігачів з України.