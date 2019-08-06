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ЦВК Білорусі планує запросити на власні парламентські вибори спостерігачів з України

ЦВК Білорусі планує запросити на власні парламентські вибори спостерігачів з України

Київ • УНН

 • 15734 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. МЗС Білорусі направило запрошення міжнародним спостерігачам для моніторингу парламентських виборів, які пройдуть в листопаді. Про це у вівторок повідомила журналістам глава Центрвиборчкому (ЦВК) Білорусі Лідія Єрмошина, передає УНН з посиланням на агентство БелТА.

“Сьогодні я отримала інформацію з МЗС, що направлені листи до Парламентської асамблеї ОБСЄ, до Виконкому СНД і в Шанхайську організацію співпраці — тобто спостерігачі від міжнародних організацій вже запрошені”, — сказала Єрмошина.

За її словами, ЦВК направить запрошення “пізніше колегам (Центрвиборчкомів) за кордон і до Всесвітньої асоціації організаторів виборів, в якій Білорусь складається, і яка базується в Південній Кореї”. “Плануємо направити запрошення від ЦВК Білорусі тим, до кого їздимо самі (спостерігати за виборами): це Російська Федерація, Україна, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Киргизія, Казахстан”, — пояснила Єрмошина.

При цьому вона не змогла назвати попередню кількість спостерігачів, оскільки місії ще не сформовані.

Як повідомляв УНН, Лукашенко прийняв запрошення Зеленського відвідати Житомир.

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