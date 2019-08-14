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СМИ: в ЦИК Беларуси сообщили, что их парламентские выборы "не похожи на украинские никоим образом"

Киев  •  УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина видит “кардинальное отличие” между будущими парламентскими выборами в Беларуси и в Верховную Раду Украины, хотя данная информация разная на главном государственном агентстве Беларуси, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и белорусское агентство БелТА.

“Нет, ее (схожести) не может быть. Я хочу подчеркнуть: у нас выборы социальные, у нас в выборах участвуют люди бесплатно, получают почти все на выборах бесплатно, и поэтому большие средства у нас не вкладываются, они даже ограничены, — отметила Ермошина. — В силу этого у нас просто агитационная кампания не может быть столь насыщенной, потому что в нее не вкладываются большие деньги”.

Она также заметила, что с другой стороны, белорусская избирательная кампания “отличается еще тем, что в республике нет голосования по партийным спискам”. “Поэтому у нас невозможно прикрыться популярным брендом. У нас каждый должен из себя что-то представлять”, — сказала Ермошина.

Ермошина сообщила, что с 17 октября начнется период предвыборной агитации. Комментируя, будет ли агитация оживленной, она предположила, что все будет зависеть от участников кампании, которые должны активно воспользоваться теми возможностями, которые им дает закон.

Однако, стоит отметить, что в материале агентства БелТА — слова об украинских выборах в парламент убраны и доступна только упоминание об избирательной кампании проходит в “политически стабильных условиях”.

Как отмечал УНН, ЦИК Беларуси планирует пригласить на собственные парламентские выборы наблюдателей из Украины.

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