ЗМІ: США підтримують Будапешт та здійснюватимуть тиск на Київ у питанні мов нацменшин

Журналісти проекту посилаються на дипломатичну телеграму, надіслану у Будапешт послом Угорщини у Вашингтоні Ласло Сабо.

У документі наведені деталі діалогу між заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром та помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вессом Мітчеллом, яка відбулася 18 грудня у Вашингтоні.

Цитуючи документ: “У випадку України, американська сторона тепер погоджується з позицією Угорщини щодо націоналістичного ставлення України та небезпечного прецеденту, який може створити її закон про освіту”. Також там вказано, що Мітчелл визнав, що “заперечення Угорщини щодо закону про освіту України стосовно меншин є законними, і США постійно піднімають це перед українською стороною”.

“Мітчелл сказав, що він сподівається, що український уряд незабаром поступиться. Високопосадовець угорського Міністерства закордонних справ і торгівлі також сказав Директору, що останнім часом українці здавалися більш конструктивними в переговорах з міністром закордонних справ Петером Сійярто”, — вказано у тексті.

Проте, журналісти вказують на те, що позиції США та Угорщини щодо дипломатії відносно України — розходяться. Американських дипломатів не влаштовує сприйняття України як “буферної держави”.

Нагадуємо, Будапешт і Варшава можуть зблизитися на тлі критики ЄС.