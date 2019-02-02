СМИ: США поддерживают Будапешт и будут осуществлять давление на Киев в вопросе языков нацменьшинств
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. США планируют поддерживать Будапешт в вопросе спора между Венгрией и Украиной относительно положений украинского закона об образовании, касающихся языка национальных меньшинств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на либеральный венгерский медиа-проект Direkt36.
Журналисты проекта ссылаются на дипломатическую телеграмму, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо.
В документе приведены детали диалога между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, которая состоялась 18 декабря в Вашингтоне.
Цитируя документ: “В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии касательно националистического отношения Украины и опасного прецедента, который может создать ее закон об образовании”. Также там указано, что Митчелл признал, что “возражения Венгрии по закону об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и США постоянно поднимают это перед украинской стороной”.
“Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто”, — указано в тексте.
Однако, журналисты указывают на то, что позиции США и Венгрии по дипломатии в отношении Украины — расходятся. Американских дипломатов не устраивает восприятие Украины как “буферной государства”.
Напоминаем, Будапешт и Варшава могут сблизиться на фоне критики ЕС.