Будапешт і Варшава можуть зблизитися на тлі критики ЄС - глава МЗС Угорщини

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Угорщина розглядає Польщу, як стратегічного партнера на тлі критики з боку ЄС в частині питань дотримання верховенства права та міграційної політики, не дивлячись на різні оцінки дії Росії в регіоні. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

"У нас (у Польщі та Угорщині - ред.) різна історія, різне географічне положення ... звісно, що є деякі питання, де ми маємо різні підходи", - сказав Сіярто.

За його словами, Угорщині завдають шкоди звинувачення в близьких відносинах з Росією.

"Якщо ви подивитеся на співпрацю між країнами Західної Європи і Росією - ми могли б цьому тільки заздрити. На поверхні йде словесна боротьба, але очевидно, що за лаштунками, західноєвропейські компанії (роблять - ред.) величезний, величезний бізнес з Росією і російськими компаніями", - сказав глава угорського МЗС.

У той же час, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович оцінює Росію, як "виклик для Польщі, ЄС і НАТО". На думку, польського дипломата, Росія є джерелом нестабільності в регіоні.

Відзначимо, що позиції двох країн також різняться і щодо реалізації проекту "Північний потік-2".

Як повідомляв УНН, Будапешт оголосив, що проігнорує дебати в Європейському парламенті щодо дотримання верховенства права Угорщиною, скориставшись коротким терміном, що залишився до виборів до Європейського парламенту в травні.

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