Будапешт і Варшава можуть зблизитися на тлі критики ЄС - глава МЗС Угорщини

КИЇВ. 29 січня. УНН. Угорщина розглядає Польщу, як стратегічного партнера на тлі критики з боку ЄС в частині питань дотримання верховенства права та міграційної політики, не дивлячись на різні оцінки дії Росії в регіоні. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.