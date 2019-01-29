Будапешт и Варшава могут сблизиться на фоне критики ЕС - глава МИД Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Венгрия рассматривает Польшу, как стратегического партнера на фоне критики со стороны ЕС в части вопросов соблюдения верховенства права и миграционной политики, несмотря на различные оценки действия России в регионе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, передает УНН, со ссылкой на Польское Радио.
"У нас (у Польши и Венгрии - ред.) разная история, различное географическое положение ... естественно, что есть некоторые вопросы, где мы имеем разные подходы", - сказал Сиярто.
По его словам, Венгрии наносят ущерб обвинения в близких отношениях с Россией.
"Если вы посмотрите на сотрудничество между странами Западной Европы и Россией - мы могли бы этому только завидовать. На поверхности идет словесная борьба, но очевидно, что за кулисами, западноевропейские компании (делают - ред.) огромный, огромный бизнес с Россией и российскими компаниями", - сказал глава венгерского МИД.
В то же время, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович оценивает Россию, как "вызов для Польши, ЕС и НАТО". По мнению, польского дипломата, Россия является источником нестабильности в регионе.
Отметим, что позиции двух стран также разнятся и в отношении реализации проекта "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, Будапешт объявил, что проигнорирует дебаты в Европейском парламенте относительно соблюдения верховенства права Венгрией, воспользовавшись коротким сроком, оставшимся до выборов в Европейский парламент в мае.