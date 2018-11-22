ЗМІ РФ: в ОРДЛО сподіваються на зрушення в "Мінську" після призначення Марчука

“Так як Євген Марчук працював в рамках підгрупи з безпеки ми обережно сподіваємося на якісь зрушення в цілому в контактній групі в зв’язку з його призначенням, тому що деякі його кроки були націлені на конструктив або на спробу знайти той конструктив, навіть всупереч якимось то установкам, які даються з Києва”, — сказав Пушилін.

Новим офіційним представником України в Контактній групі був призначений колишній прем’єр-міністр, екс-глава Служби безпеки України і екс-міністр оборони країни Євген Марчук. Він змінив на цій посаді екс-президента України Леоніда Кучму, який ще на початку жовтня подав у відставку, зіславшись на вік. Йому виповнилося 80 років. До останнього часу Марчук був представником України в підгрупі з безпеки контактної групи.

Нагадуємо, Марчук представлятиме Україну у ТКГ на громадських засадах.