СМИ РФ: в ОРДЛО надеются на сдвиг в "Минске" после назначения Марчука
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Боевики так называемой “Донецкой народной республики (ДНР)” выражают “осторожную надежду” на подвижки в переговорах контактной группы в связи с назначением Евгения Марчука новым официальным представителем Украины. Об этом сообщил в эфире российского федерального телеканала “глава ДНР” Денис Пушилин, информирует УНН.
“Так как Евгений Марчук работал в рамках подгруппы по безопасности мы осторожно надеемся на какие-то подвижки в целом в контактной группе в связи с его назначением, потому что некоторые его шаги были нацелены на конструктив или на попытку найти тот конструктив, даже вопреки каким-то установкам, которые даются из Киева”, — сказал Пушилин.
Новым официальным представителем Украины в Контактной группе был назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности Украины и экс-министр обороны страны Евгений Марчук. Он сменил на этой должности экс-президента Украины Леонида Кучму, который еще в начале октября подал в отставку, сославшись на возраст. Ему исполнилось 80 лет. До последнего времени Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.
Напоминаем, Марчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах.