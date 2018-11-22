СМИ РФ: в ОРДЛО надеются на сдвиг в "Минске" после назначения Марчука

“Так как Евгений Марчук работал в рамках подгруппы по безопасности мы осторожно надеемся на какие-то подвижки в целом в контактной группе в связи с его назначением, потому что некоторые его шаги были нацелены на конструктив или на попытку найти тот конструктив, даже вопреки каким-то установкам, которые даются из Киева”, — сказал Пушилин.

Новым официальным представителем Украины в Контактной группе был назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности Украины и экс-министр обороны страны Евгений Марчук. Он сменил на этой должности экс-президента Украины Леонида Кучму, который еще в начале октября подал в отставку, сославшись на возраст. Ему исполнилось 80 лет. До последнего времени Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.

Напоминаем, Марчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах.