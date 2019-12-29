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ЗМІ РФ: "ЛНР" передала 25 осіб і отримала 63

ЗМІ РФ: "ЛНР" передала 25 осіб і отримала 63

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках сьогоднішнього обміну утримуваними особами в так звану “ЛНР” було передано 63 людини, українській стороні передали 25 людей. Про це пише російське інформагентство ТАСС з посиланням на слова так званого омбудсмена “ЛНР” Ольги Кобцевої, передає УНН.

“У нас обмін відбувся. Ми передали 25, а забрали 63 людини”, — сказала вона журналістам.

Кобцева додала, що дев’ять осіб відмовилися від участі в обміні і залишилися в Україні.

Варто нагадати, що сьогодні, в неділю, повинен відбутися “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.

Українські Національні Новини

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