ЗМІ РФ: "ЛНР" передала 25 осіб і отримала 63

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках сьогоднішнього обміну утримуваними особами в так звану “ЛНР” було передано 63 людини, українській стороні передали 25 людей. Про це пише російське інформагентство ТАСС з посиланням на слова так званого омбудсмена “ЛНР” Ольги Кобцевої, передає УНН.