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ЗМІ: поліція Канади готова до вступу в силу закону про легалізацію марихуани

ЗМІ: поліція Канади готова до вступу в силу закону про легалізацію марихуани

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція Канади готова виконувати федеральний закон про легалізацію вживання марихуани в рекреаційних цілях, який повинен вступити в силу 17 жовтня. Про це в понеділок заявив глава Канадської асоціації шефів поліції Адам Палмер, інформує УНН з посиланням на місцеві телеканали.

“Я тут, щоб сказати канадцям, що поліція готова (до вступу в силу закону про вживання марихуани в рекреаційних цілях)”, — цитує його телеканал CBC.

Головне занепокоєння поліції, за словами Палмера, в зв’язку з цим полягає в тому, що перехід цього легкого наркотику в легальне поле може викликати різке збільшення числа водіїв, які керують транспортними засобами під впливом “трави”. При цьому він заспокоїв канадців, заявивши, що правоохоронці готові до виявлення таких автомобілістів.

За словами Палмера, 13 тисяч співробітників, що працюють “в полі”, вже пройшли спеціальну підготовку для виявлення перших ознак вживання марихуани у водіїв. У найближчі кілька років число підготовлених таким чином офіцерів виросте до 20 тисяч осіб. Керівник асоціації також нагадав, що канадська поліція має великий досвід по виявленню автолюбителів, які їздять під впливом алкоголю і наркотичних засобів, так що додаткова підготовка лише підвищить її навички.

Шеф асоціації також підтвердив раніше вже озвучену в ЗМІ інформацію, що в даний час в країні підготовлено тільки 833 експерта з 2 тисяч необхідних, які навчені проводити всі процедури по визначенню наркотичного сп’яніння у водіїв, яких будуть привозити в поліцейські ділянки. Палмер на це заявив, що найближчим часом необхідну підготовку пройдуть ще 500 співробітників.

Як повідомляв УНН, у Грузії не каратимуть за вживання марихуани.

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