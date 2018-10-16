СМИ: полиция Канады готова к вступлению в силу закона о легализации марихуаны

“Я здесь, чтобы сказать канадцам, что полиция готова (к вступлению в силу закона об употреблении марихуаны в рекреационных целях)”, — цитирует его телеканал CBC.

Главное беспокойство полиции, по словам Палмера, в связи с этим заключается в том, что переход этого легкого наркотика в легальное поле может вызвать резкое увеличение числа водителей, которые управляют транспортными средствами под воздействием “травки”. При этом он успокоил канадцев, заявив, что стражи порядка готовы к выявлению таких автомобилистов.

По словам Палмера, 13 тысяч сотрудников, работающих “в поле”, уже прошли специальную подготовку для обнаружения первых признаков употребления марихуаны у водителей. В ближайшие несколько лет число подготовленных таким образом офицеров вырастет до 20 тысяч человек. Руководитель ассоциации также напомнил, что канадская полиция имеет большой опыт по выявлению автолюбителей, которые ездят под воздействием алкоголя и наркотических средств, так что дополнительная подготовка лишь повысит ее навыки.

Шеф ассоциации также подтвердил ранее уже озвученную в СМИ информацию, что в настоящее время в стране подготовлено только 833 эксперта из 2 тысяч необходимых, которые обучены проводить все процедуры по определению наркотического опьянения у водителей, которых будут привозить в полицейские участки. Палмер на это заявил, что в ближайшее время необходимую подготовку пройдут еще 500 сотрудников.

Как сообщал УНН, в Грузии не будут наказывать за употребление марихуаны.