ЗМІ: одна людина загинула в результаті обстрілу Ізраїлю з сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула під час обстрілу ізраїльської території з сектора Гази в понеділок. Про це повідомляє газета Haaretz, передає УНН.
За її даними, чоловік 40 років був знайдений мертвим в постраждалій від обстрілу будівлі в Ашкелоні. Ще дві жінки, які перебували в тому ж приміщенні в момент попадання ракети, знаходяться в критичному стані, вказує газета.
Ізраїльські винищувачі, бойові вертольоти, безпілотники і танки у відповідь на напади вразили більше 70 цілей рухів ХАМАС і “Ісламського джихаду”. За даними ізраїльської армії, радикали випустили з анклаву не менше 300 ракет і снарядів. Серед знищених цілей в секторі — військові табори, спостережні пости, підземні тунелі, майстерні з виробництва зброї.
За даними Міністерства охорони здоров’я в Газі, троє палестинців загинули, близько 15 отримали поранення. За інформацією ізраїльських медиків, 53 людини постраждали в результаті обстрілів на території Ізраїлю.
Нагадуємо, метою ізраїльського спецназу в Газі була друга людина в бойовому крилі ХАМАС.