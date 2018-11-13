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ЗМІ: метою ізраїльського спецназу в Газі була друга людина в бойовому крилі ХАМАС

ЗМІ: метою ізраїльського спецназу в Газі була друга людина в бойовому крилі ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головною метою проведеної ізраїльським спецназом в неділю операції в секторі Газа була друга людина в угрупованні “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” — бойовому крилі руху ХАМАС. Про це повідомив у вівторок телеканал Al-Mayadeen, інформує УНН.

За його даними, коммандос полювали за радикалом по імені Марван Іса, який очолює ізраїльські списки найбільш розшукуваних ватажків так званих сил опору в Газі і грає ключову роль в протистоянні з єврейською державою. Він займає друге місце в ієрархії “бригад” після їхнього ватажка Мухаммеда ад-Дейфа.

Що стосується останнього, то в минулому Ізраїль неодноразово робив спроби його ліквідації. У 2002 році в ракетному ударі він втратив око та руку, в 2006 році в результаті ще одного бомбардування лідера кассамовців, за деякими даними, паралізувало. У серпні 2014 року він знову пережив замах, жертвами якого стали його дружина і двоє малолітніх дітей. Тоді ця операція стала однією з головних причин зриву перемир’я.

Як стверджує ряд джерел, в даний час ад-Дейф після серйозних поранень залишається, скоріше, символом сил опору, ніж чинним польовим командиром. У той же час він планує і керує багатьма операціями своїх бійців. За даними палестинських ЗМІ, саме Марван Іса, відомий під ім’ям Абу Бараа, реально командує “бригадами”.

Яке саме завдання стояло перед спецназівцями — ліквідація Іси або його захоплення, — “Аль-Маядін” не уточнює. Як повідомляли палестинські ЗМІ, в результаті диверсійного рейду 11 листопада в районі міста Хан-Юніс були вбиті семеро активістів бойового крила ХАМАС, в тому числі один з його командирів 37-річний Нуреддін Саляма Барака. У перестрілці загинув підполковник ізраїльського спецназу, ще один офіцер був поранений.

Як повідомляв УНН, число постраждалих в результаті обстрілу ізраїльської території з Гази зросло до 53.

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