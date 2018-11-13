СМИ: целью израильского спецназа в Газе была второй человек в боевом крыле ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главной целью проведенной израильским спецназом в воскресенье операции в секторе Газа была второй человек в группировке “Бригады Иззэддина аль-Кассама” — боевом крыле движения ХАМАС. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Mayadeen, информирует УНН.
По его данным, коммандос охотились за радикалом по имени Марван Иса, который возглавляет израильские списки самых разыскиваемых главарей так называемых сил сопротивления в Газе и играет ключевую роль в противостоянии с еврейским государством. Он занимает второе место в иерархии “бригад” после их главаря Мухаммеда ад-Дейф.
Что касается последнего, то в прошлом Израиль неоднократно делал попытки его ликвидации. В 2002 году в ракетном ударе он потерял глаз и руку, в 2006 году в результате еще одного бомбардировки лидера кассамовцив, по некоторым данным, парализовало. В августе 2014 он снова пережил покушение, жертвами которого стали его жена и двое малолетних детей. Тогда эта операция стала одной из главных причин срыва перемирия.
Как утверждает ряд источников, в настоящее время ад-Дейф после серьезных ранений остается, скорее, символом сил сопротивления, чем действующим полевым командиром. В то же время он планирует и руководит многими операциями своих бойцов. По данным палестинских СМИ, именно Марван Иса, известный под именем Абу Бара, реально командует “бригадами”.
Какое именно задача стояла перед спецназовцами — ликвидация Исы или его захвата — “Аль-Маядин” не уточняет. Как сообщали палестинские СМИ, в результате диверсионного рейда 11 ноября в районе города Хан-Юнис были убиты семь активистов боевого крыла ХАМАС, в том числе один из его командиров 37-летний Нуреддин Саляма Барака. В перестрелке погиб подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате обстрела израильской территории из Газы возросло до 53.