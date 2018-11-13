СМИ: один человек погиб в результате обстрела Израиля из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По меньшей мере один человек погиб во время обстрела израильской территории из сектора Газы в понедельник. Об этом сообщает газета Haaretz, передает УНН.
По ее данным, мужчина 40 лет был найден мертвым в пострадавшем от обстрела здании в Ашкелоне. Еще две женщины, находившихся в том же здании в момент попадания ракеты, находятся в критическом состоянии, указывает газета.
Израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки в ответ на нападения поразили более 70 целей движений ХАМАС и “Исламского джихада”. По данным израильской армии, радикалы выпустили из анклава не менее 300 ракет и снарядов. Среди уничтоженных целей в секторе — военные лагеря, наблюдательные посты, подземные туннели, мастерские по производству оружия.
По данным Минздрава в Газе, трое палестинцев погибли, около 15 получили ранения. По информации израильских медиков, 53 человека пострадали в результате обстрелов на территории Израиля.
Напоминаем, целью израильского спецназа в Газе была второй человек в боевом крыле ХАМАС.