ЗМІ назвали зарплату Циганкова в "Жироні"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Стала відома зарплата українського футболіста Віктора Циганкова в "Жироні" - за тиждень спортсмен, ймовірно, заробляє близько 44 тис. євро, передає УНН із посиланням на "Capology".
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Контракт у правого вінгера з клубом закінчується в 2027 році. За майбутні 5 років українцю мають виплатити ще 11 500 000 євро.
Згідно з опублікованими джерелом даними, Віктор Циганков за сезон 2022-2023 отримає зарплату в розмірі 2 300 000 євро, що становить 44 231 євро на тиждень.
За наданою інформацією, найоплачуванішим гравцем "Жирони" є Давід Лопес (центральний захисник) із загальною річною зарплатою 3 600 000 євро, або 69 231 євро на тиждень.
Джерело зазначає, що усі цифри заробітної плати є приблизними, оскільки фактична зарплата може відрізнятися, адже вона обчислюється за допомогою алгоритмів або береться зі звітів, які ще не підтверджені.
Нагадаємо
Україна розпочала рік на 30-у місці у рейтингу ФІФА.