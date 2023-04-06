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Футбол: Україна розпочала рік на 30-у місці у рейтингу ФІФА

Футбол: Україна розпочала рік на 30-у місці у рейтингу ФІФА

Київ • УНН

 • 1147003 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних - перший 2023 року. У ньому Україна посідає 30-те місце, втративши порівняно з минулим, грудневим, реєстром чотири позиції, пише УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Синьо-жовті мають 1530,04 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-та.

2023 року збірна України провела один офіційний матч - на старті кваліфікації Євро-2024 програла в Лондоні Англії (0:2).

Наші суперники у відбірному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Англія - п'яте (0), Італія - восьме (0) , Північна Македонія - 65-те (0), Мальта - 172-ге (-5).

Рейтинг ФІФА

1. Аргентина — 1840,93.
2. Франція — 1838,45.
3. Бразилія — 1834,21.
4. Бельгія — 1792,53.
5. Англія — 1792,43.
6. Нідерланди — 1731,23.
7. Хорватія — 1730,02.
8. Італія — 1713,66.
9. Португалія — 1707,22.
10. Іспанія — 1682,85.

30. УКРАЇНА — 1530,04.

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