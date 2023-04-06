Футбол: Украина начала год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

КИЕВ. 6 апреля. УНН. ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - первый в 2023 году. В нем Украина занимает 30-е место, потеряв по сравнению с прошлым, декабрьским, реестром четыре позиции, пишет УНН со ссылкой на УАФ.