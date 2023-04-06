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Футбол: Украина начала год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Киев • УНН

 • 1147001 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - первый в 2023 году. В нем Украина занимает 30-е место, потеряв по сравнению с прошлым, декабрьским, реестром четыре позиции, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сине-желтые имеют 1530,04 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

В 2023 году сборная Украины провела один официальный матч - на старте квалификации Евро-2024 проиграла в Лондоне Англии (0:2).

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия - пятое (0), Италия - восьмое (0), Северная Македония - 65-е (0), Мальта - 172-е (-5).

Рейтинг ФИФА

1. Аргентина — 1840,93.
2. Франция — 1838,45.
3. Бразилия — 1834,21.
4. Бельгия — 1792,53.
5. Англия — 1792,43.
6. Нидерланды — 1731,23.
7. Хорватия — 1730,02.
8. Италия — 1713,66.
9. Португалия — 1707,22.
10. Испания — 1682,85.

30. УКРАИНА — 1530,04.

Напомним

Инфантино переизбрали председателем ФИФА.

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