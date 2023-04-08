СМИ назвали зарплату Цыганкова в "Жироне"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Стала известна зарплата украинского футболиста Виктора Цыганкова в "Жироне" - через неделю спортсмен, вероятно, зарабатывает около 44 тыс. евро, передает УНН со ссылкой на "Capology".
Детали
Контракт у правого вингера с клубом истекает в 2027 году. За следующие 5 лет украинцу должны выплатить еще 11 500 000 евро.
Согласно опубликованным источником данным, Виктор Цыганков за сезон 2022-2023 получит зарплату в размере 2 300 000 евро, что составляет 44 231 евро в неделю.
По предоставленной информации, самым оплачиваемым игроком "Жироны" является Давид Лопес (центральный защитник) с общей годовой зарплатой 3 600 000 евро, или 69 231 евро в неделю.
Источник отмечает, что все цифры заработной платы приблизительны, поскольку фактическая зарплата может отличаться, ведь она исчисляется с помощью алгоритмов или берется из отчетов, которые еще не подтверждены.
Напомним
Украина начала год на 30 месте в рейтинге ФИФА.