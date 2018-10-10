ЗМІ назвали кандидатів на пост постійного представника США в ООН

Одним із потенційних кандидатів на посаду видання назвало партнерку Goldman Sachs Group Inc. Діну Пауелл. За інформацією джерел видання, Пауелл є колишнім радником кампанії Трампа, яка залишила Білий дім на початку цього року.



Іншим кандидатом вважається посол США в Німеччині Рік Гренелл, який кілька років тому вже розглядалося на посаду постійного представника США при НАТО і в ООН.



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Кілька чиновників та джерела серед радників Трампа повідомили, головну роль при виборі заміни Хейлі буде відігравати державний секретар США Майк Помпео та радник з питань національної безпеки Джон Болтон, який є колишнім Постпредом в ООН.



Трамп заявив, що назве наступника на протязі двох-трьох тижнів або раніше.



Нагадаємо, Ніккі Хейлі, яка обіймала з січня 2017 року пост постійного представника США при ООН, у вівторок оголосила про свою відставку і про те, що піде з посади у січні майбутнього року. Вона була затверджена на посаді постійного представника США при ООН через чотири дні після того, як президент Трамп вступив на посаду президента 20 січня 2017 року. Сама Хейлі під час прес-конференції у Білому домі заявила, що йде у відставку не через особисті причини. Про свої подальші плани вона не повідомила.