СМИ назвали кандидатов на пост постоянного представителя США в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп принял отставку Никки Хейли с должности постоянного представителя США в ООН и пообещал назвать имя преемника в ближайшие недели. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники назвало вероятных кандидатов на должность, передает УНН.
Одним из потенциальных кандидатов на должность издание назвало партнершу Goldman Sachs Group Inc. Дину Пауэлл. По информации источников издания, Пауэлл является бывшим советником кампании Трампа, которая оставила Белый дом в начале этого года.
Другим кандидатом считается посол США в Германии Год Гренелл, который несколько лет назад уже рассматривался на должность постоянного представителя США при НАТО и в ООН.
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Несколько чиновников и источники среди советников Трампа сообщили, главную роль при выборе замены Хейли будет играть государственный секретарь США Майк Помпео и советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который является бывшим Постпредом в ООН.
Трамп заявил, что назовет преемника в течение двух-трех недель или раньше.
Напомним, Никки Хейли, занимавшая с января 2017 пост постоянного представителя США при ООН, во вторник объявила о своей отставке и о том, что уйдет с поста в январе будущего года. Она была утверждена в должности постоянного представителя США при ООН через четыре дня после того, как президент Трамп вступил в должность президента 20 января 2017. Сама Хейли во время пресс-конференции в Белом доме заявила, что уходит в отставку не по личным причинам. О своих дальнейших планах она не сообщила.