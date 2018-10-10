СМИ назвали кандидатов на пост постоянного представителя США в ООН

Одним из потенциальных кандидатов на должность издание назвало партнершу Goldman Sachs Group Inc. Дину Пауэлл. По информации источников издания, Пауэлл является бывшим советником кампании Трампа, которая оставила Белый дом в начале этого года.



Другим кандидатом считается посол США в Германии Год Гренелл, который несколько лет назад уже рассматривался на должность постоянного представителя США при НАТО и в ООН.



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Несколько чиновников и источники среди советников Трампа сообщили, главную роль при выборе замены Хейли будет играть государственный секретарь США Майк Помпео и советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который является бывшим Постпредом в ООН.



Трамп заявил, что назовет преемника в течение двух-трех недель или раньше.



Напомним, Никки Хейли, занимавшая с января 2017 пост постоянного представителя США при ООН, во вторник объявила о своей отставке и о том, что уйдет с поста в январе будущего года. Она была утверждена в должности постоянного представителя США при ООН через четыре дня после того, как президент Трамп вступил в должность президента 20 января 2017. Сама Хейли во время пресс-конференции в Белом доме заявила, что уходит в отставку не по личным причинам. О своих дальнейших планах она не сообщила.