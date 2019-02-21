ЗМІ: міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ

"Ми хочемо, щоб ми по обидва боки зайнялися відкритими питаннями", - сказав Альтмаєр у четвер на німецько-російській бізнес-конференції в Берліні.

Діалог важливий, сказав міністр.

"Час безмовності був занадто довгим", - зазначив він, додавши, що економічний потенціал у німецько-російської торгівлі ще не вичерпаний.

Як зазначає видання, передусім "тягарем" для німецько-російських економічних відносин є взаємні санкції "у зв'язку з кризою в Україні". Президент Німецько-російської торгової палати Райнер Зеле заявив, що економіка сподівається на врегулювання конфлікту на сході України і довгоочікуваний вступ у процес поетапної відмови від санкцій.

Альтмаєр зазначив, що для того, щоб політична ситуація змінилася, щоб можна було приймати інші рішення, ще потрібно виконати роботу. Для цього необхідно виконати мінські угоди. Це передбачає перемир'я. Однак сторони в конфлікті не дотримуються цього перемир'я, пише видання.

Міністр економіки ФРН також знову став на захист спірного проекту газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Попит на газ в Німеччині буде рости. Але також важливо поставити питання поставок газу на більш широку основу, зазначає видання.

Нагадаємо, Берлін оцінив рішення щодо газової директиви ЄС для "Північного потоку-2".